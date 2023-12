Über 10.000 Autos täglich Nach tödlichem Unfall in Gerolstein: Muss der Verkehr auf der Sarresdorfer Straße neu geregelt werden?

Nach jedem tödlichen Unfall im Straßenverkehr begutachtet eine Verkehrsunfallkommission den Ort des Geschehens und überprüft die Stelle auf mögliche Defizite. Auch nachdem am 9. November eine 81-jährige Fußgängerin auf der viel befahrenen Sarresdorfer Straße auf Höhe der Berufsbildenden Schule Gerolstein (BBS) von einem Pkw erfasst wurde und noch am selben Tag an ihren Verletzungen starb, fand jüngst ein Vorort-Termin mit Vertretern und Vertreterinnen des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der Polizei Daun, dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde und der Straßenmeisterei Gerolstein statt.