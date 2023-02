Deutsch-französische Freundschaft : Was der Eiffelturm mit der Eifel zu tun hat

Sie leben die deutsch-französische Freundschaft, besonders im Jubiläumsjahr: die Bürger von Gerolstein und der franzöischen Stadt Digoin in Burgund. Foto: Gerolstein/Grafik Gerolstein

Gerolstein/Digoin 2023 feiern Deutschland und Frankreich das 60-jährige Bestehen des Élysée-Vertrages. Aus diesem Anlass stehen in diesem Jahr auch für die Städtepartnerschaft zwischen Gerolstein und dem französischen Digoin besondere Projekte auf dem Plan.

(czg) „Neben einer Besuchsfahrt in die Partnerstadt, einer Schülerbegegnung der Realschule plus, ist auch eine besondere Veranstaltung im Gerolsteiner Rathaus geplant“, erklärt die Vorsitzende des Fördervereins, Evi Linnerth. Der burgundische Historiker Philippe Ménager mit Fachgebiet Ingenieurwesen begleitet eine Ausstellung um Gustave Eiffel, die im vergangenen Jahr in Mainz war und 2023 in Gerolstein zu sehen ist.

Eiffel: sechs Buchstaben, weltbekannt und sofort mit Paris assoziiert. Aber wer weiß außerdem, dass der Erbauer des Turms am Champ-de-Mars in Dijon geboren wurde, seine Vorfahren aus der Eifel stammen und seine ursprüngliche Bestimmung nicht in der Eisen- und Stahlindustrie sah? Wer weiß, dass sein Unternehmen Werke in der ganzen Welt erbaut hat und dass berühmte Bauten und Monumente wie die Freiheitsstatue in New York ihm viel verdanken? „Mit unserem Freund und Unterstützer der Städtepartnerschaft, Philippe Ménager, haben wir bald die Gelegenheit, die spannende Geschichte des berühmten Ingenieurs auch in Gerolstein zu entdecken“, freuen sich die Mitglieder des Fördervereins in Gerolstein.

Sie alle ziehen an einem Strang, wenn es um Aktivitäten und gegenseitige Hilfen der Städtepartner geht. Unerlässlich für den Fortbestand in den vielen Jahren waren die Stadtbürgermeister, Stadträte und auch die Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Die beiden Komitees für die „jumelage“ – vertreten durch ihre Präsidentinnen Roselyne Sefer und Evi Linnerth – haben mit großem Engagement die Partnerschaft lebendig gehalten. Aber auch viele Bürgerinnen und Bürger haben privat oder in ihrer Vereinstätigkeit mit vielfältigen Begegnungen die deutsch-französische Freundschaft mit Leben erfüllt. „In diesem Sinne hoffen wir auf weiteres Blühen und Gedeihen unserer Freundschaft, die gerade in diesen schwierigen Zeiten gehegt und gepflegt werden muss“, wünscht sich Evi Linnerth.

David Bême, der Stadtbürgermeister in Digoin, bestätigt: „Besonders wichtig erscheinen mir die Begegnungsmöglichkeiten von jungen Menschen für das zukünftige Bestehen der Partnerschaft. Deshalb nochmals mein Dank an alle, die in diesem ‚Freundschaftsgarten‘ weiter unermüdlich arbeiten!“

Auch der Sénateur de Saône-et-Loire, Fabien Genet, wendet sich direkt an die Bevölkerung der Partnerstadt und betont in seinen Neujahrsgrüßen an „tous les amis de Gerolstein“, übersetzt: alle Freunde in Gerolstein, wie wichtig ihm die Solidarität und Freundschaft zwischen beiden Städten sei und wünscht 2023: „Une nouvelle année pleine de bonheur et d‘énergie“ (ein neues Jahr voller Freude und Energie).