Innenstadt-Impulse Beste Lage, trotzdem Leerstand — Gerolstein reagiert

Gerolstein · Ein Modehaus am Rondellvorplatz steht seit Jahren leer, in einem weiteren Ladengeschäft in unmittelbarer Nachbarschaft gehen zum Jahresende die Lichter aus. Wie ein Förderprogramm helfen soll, die Lücken aufzufüllen.

24.09.2024 , 06:43 Uhr

Seit nunmehr sechs Jahren herrscht im ehemaligen Modehaus an der Rondell-Passage in Gerolstein gähnende Leere. Die Stadt Gerolstein, der Gewerbeverein und die Wirtschaftsförderung wollen das ändern und setzen auf ein Förderprogramm des Landes. Foto: Vladi Nowakowski

Von Vladimir Nowakowski