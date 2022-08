Wer hat Lillifee gesehen? : „Die Katze ist mein Ein und Alles“ – Warum eine Gerolsteinerin glaubt, dass ihre wertvolle Rassekatze gestohlen wurde

Maine Coon Mix Lillifee ist seit Wochen verschwunden. Bis heute weiß Besitzerin Renate Füser nicht, was mit ihr passiert ist. Foto: Privat

Gerolstein Seit rund drei Wochen ist der Maine Coon Mix von Renate Füser aus Gerolstein verschwunden. Die Seniorin macht sich große Sorgen um Lillifee – und hat einen Verdacht.

Als Renate Füsers Katze Lillifee nach einem starken Gewitter im Juli nicht zu ihr in die Raderstraße zurückkommt, schrillen bei der Seniorin die Alarmglocken. Das Tier, das seit Anfang Februar 2021 bei der Seniorin lebt, war noch nie weg, „höchstens ein paar Stunden“.

Am nächsten Morgen zieht die 75-Jährige los, kann Lillifee aber nicht finden. Auch ein Aufruf bei Facebook bleibt erfolglos. Mittlerweile sucht die Polizei nach dem Maine Coon Mix und ermittelt wegen Diebstahl.

Dabei soll ein Tasso-Chip in der Katze zum Erfolg führen. „Wir haben die Katze in den Datenbestand aufgenommen“, erklärte ein Beamter der Polizeiinspektion Daun am Mittwoch. „Sollte sie irgendwo auftauchen, werden wir darüber informiert.“