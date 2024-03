Kreis schafft Fakten Entscheidung ist gefallen: In Michelbach werden Flüchtlinge untergebracht

Laut einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Pressemitteilung der Kreisverwaltung Vulkaneifel heißt es, die Belegung der Flüchtlingsunterkunft werde im Laufe des Monats März beginnen. Gesprächsangebote für die Bevölkerung seien im Vorfeld nicht wahrgenommen worden, berichtet Landrätin Julia Gieseking. „Mein Anliegen war es, dass die Michelbacher nicht aus der Zeitung oder den sozialen Medien erfahren, was konkret in Michelbach geplant ist, sondern direkt von mir“, lässt sich die Landrätin im Schreiben zitieren.