Viel Kritik an der Planung Unterbringung von Flüchtlingen in Michelbach verschoben – Demo steht bevor

Etwas differenzierter positioniert sich die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. So lässt Fraktionssprecher Tim Steen wissen: „Vor dem Hintergrund, dass der Kreis ein bestimmtes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen muss und die Nutzung von Turnhallen oder Containern aus unserer Sicht keine guten Lösungen darstellen, lehnen wir die Nutzung des ehemaligen Hotels in Michelbach als Flüchtlingsunterkunft nicht grundsätzlich ab.“ Aber: Den geplanten Start ab 1. Februar beanstanden auch sie vehement, da erst eine Woche zuvor in einer Informationsveranstaltung (am 25. Januar) das Konzept für die Gemeinschaftsunterkunft vorgestellt werden soll. Und auch die Relation zwischen Geflüchteten und Ortsbewohnern sehen sie „problematisch“. „Wir fordern daher, dass die Unterkunft frühestens am 1. März dieses Jahres eröffnet wird und auch die Anzahl der dort untergebrachten Geflüchteten erst über einen mehrere Monate dauernden Zeitraum nach und nach ansteigt.“ Dafür müssten aber ganz klare Voraussetzungen gelten, denn „eine solche Einrichtung muss für die Geflüchteten eine gute Unterkunft bieten, gleichzeitig muss sie auch für Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils zumutbar sein“. Die Grünen sehen es daher als zwingend an, dass es erstens in der Unterkunft eine ausreichende personelle Ausstattung gäbe, so dass für alle Beteiligten immer eine Person als Ansprechpartner vor Ort anwesend sei, um akut auf Probleme reagieren zu können. Zweitens müsse eine gut zu nutzende Anbindung des Ortsteils an die Kernstadt Gerolstein gewährleistet sein. Drittens müsse die Infrastruktur vor Ort verbessert werden, etwa indem der Spielplatz zu einem von allen gemeinschaftlich zu nutzenden Treffpunkt ausgebaut werde. Und viertens solle ein ehrenamtlicher Helferkreis zur Unterstützung initiiert werden.