Rekordhalter Sportabzeichen mit 98 Jahren: Gerolsteiner trainiert täglich für die Disziplinen

31 Stufen sind es bis zur Haustür: Wer in diesem Haus in Gerolsteiner Hanglage wohnt, sollte ziemlich fit sein. Und genau das ist der Hausherr Helmuth Clemens. Dabei geht er auf die Hundert zu. Wegen seiner Sportlichkeit in hohem Alter haben wir uns mit Clemens verabredet. Doch es kommt noch viel mehr zur Sprache aus seinem langen Leben, das an Heiligabend des Jahres 1925 begonnen hat.