„Ich hätte tot sein können“ Nach Gasexplosion in Gerolsteiner Imbisswagen: So geht es der Inhaberin

Hildegard Lenz (64) geht es schon wieder besser. Bereits am Dienstag ist sie aus der Spezialklinik für Verbrennungen in Ludwigshafen entlassen worden. Dorthin ist sie am Sonntagnachmittag gebracht worden, nachdem sie bei einer Gasexplosion ihres Imbisswagens in Gerolstein schwer verletzt worden war: Durch die Stichflamme der Explosion erlitt sie Verbrennungen an beiden Armen und im Gesicht, auch die Haare waren weitgehend verschmort.