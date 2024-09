Konstituierende Sitzung Rat der VG Gerolstein startet mit erster Sitzung in neue Legislaturperiode

Es war ein historischer Schritt, als vor fünf Jahren bei der ersten konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats Gerolstein nach der Fusion mit den Verbandsgemeinden (VG) Hillesheim und Obere Kyll erstmals alle 40 neuen Ratsmitglieder zusammenkamen. Angesichts von 200 Besuchern war die Wahl des Austragungsorts im Atrium der Graf-Salentin-Schule in Jünkerath sehr vorausschauend. Eine Nummer kleiner ging es nun in die zweite Runde: im Rondell in Gerolstein hat sich der Rat erstmals seit seiner Neuwahl im Juni getroffen.