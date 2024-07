Was tun? Ein obdachloser Algerier wird zum Streitthema in Gerolstein

Advent 2023. Geschäftsmann Reiner Weber entdeckt hinter seinem Lager in der Sarresdorfer Straße einen jungen Mann, durchnässt und frierend liegt er im Schnee. Weber informiert die Behörden. Der – allem Anschein nach nicht hier registrierte – algerische Flüchtling wird durch die Polizei in eine Unterkunft in der Raiffeisenstraße gebracht. Der damalige Stadtbürgermeister Uwe Schneider hatte ihm und weiteren Personen diese Wohnmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Das Problem schildert Rainer Weber wie folgt: „Da waren aber zur der Zeit zwei drei Leute drin. Die Polizei hat ihn dorthin gebracht. Nach zwei Stunden ist er aber wieder hierhin zurückgekehrt.“ Warum, das weiß niemand. Weber hat den Verdacht, dass die Mitbewohner ihn dort nicht haben wollten. „Das überprüft ja keiner, was da drin passiert!“