Konzert : Junger Eifeler Pianist begeistert in der Erlöserkirche

Enrico Noel Czmorek am ­Flügel bei seinem Konzert am Samstag. Foto: Jürgen Kotz

Gerolstein Etwa 120 Besucher folgten am Samstagabend bei freiem Eintritt der Einladung des Fördervereins Lions Clubs Vulkaneifel in die Erlöserkirche nach Gerolstein. Angekündigt war der 19-jährige Pianist Enrico Noel Czmorek. Nach klassischen Werken gab es als Zugabe auch etwas Popmusik.

Weltweit ist der Lions Club eine der größten Nichtregierungsorganisationen, die sich aktueller, gesellschaftlicher Probleme annehmen. Der Lions Club Vulkan­eifel kümmert sich momentan um die Opfer der Flutkatastrophe 2021 an Ahr und Kyll. Er fördert zudem Kinder, Familien und ältere Menschen in der Eifel und hat viele weitere interessante Projekte.

Enrico Noel Czmorek ist in der Vulkan­eifel aufgewachsen und hat an diesem Abend in Gerolstein quasi ein Heimspiel. Bereits im Jahr 2017, damals als Vierzehnjähriger, hat er in der Erlöserkirche erfolgreich seinen ersten öffentlichen Auftritt gemeistert. In den vergangenen fünf Jahren entwickelte sich Czmorek zu einem herausragenden Jungpianisten, der selbst schwierigste musikalische Herausforderungen meistert. Zahlreiche nationale und internationale Preise wurden ihm bereits verliehen.