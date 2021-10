Stadtentwicklung : Ein schwerer Abschied: Warum „Das Lädchen“ in der Gerolsteiner Hauptstraße schließen muss

„Das Lädchen“ in der Gerolsteiner Innenstadt war sieben Jahre Annegret Uhligs Reich und Passion. Nun gibt sie – hier vor dem Geschäft mit Hundemädchen Tinchen – den Second-Hand-Laden auf. Foto: Brigitte Bettscheider

Gerolstein Seit sieben Jahren führt Annegret Uhlig in der Innenstadt den Laden für gebrauchte Waren aller Art. Mit dem Erlös hilft sie oft Menschen und Tieren in Not. Damit ist allerdings bald Schluss – und schuld ist nicht die Corona-Pandemie.