Gremium für Sicherheit und Ordnung Nach Pöbeleien und Randale: Runder Tisch soll für mehr Sicherheit in Gerolstein sorgen

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Stadtrat von Gerolstein in seiner jüngsten Sitzung, zu der rund drei Dutzend interessierte Gäste gekommen waren, einstimmig beschlossen, einen Runden Tisch in Sachen Kriminalprävention, öffentliche Sicherheit und Ordnung einzurichten. An dem sollen sich Polizei, DRK, Feuerwehr, Ordnungsamt, Vertreter der Stadt, des Gewerbevereins, von Schulen sowie der Jugend- und Sozialarbeit beteiligen.