Jetzt geht es flott: Kurz nachdem der Stadtbürgermeister das Areal an den Stadtkyller Bauunternehmer Peter Backes verkauft hat (der TV berichtete), kommt der Stadtrat von Gerolstein am Mittwoch, 3. April um 18 Uhr im Rathaus in Gerolstein zusammen, um den Bebauungsplan für das Areal der Drahtwarenfabrik zu ändern.