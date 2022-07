Brauchtum : Da ist sie wieder, die Kirmes in Gerolstein

In Gerolstein ist die Kirmes los. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause stehen wieder viele bunte Buden und Fahr­geschäfte am Ufer der Kyll. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein Ein traditioneller Fass­anstich mit Bürgermeister Uwe Schneider und ein Böllerschuss der Stadt­soldaten haben am Freitag die St.-Anna-Kirmes feierlich eröffnet.

Er kann es noch: Selbst nach zwei Jahren Corona-Zwangspause benötigt Uwe Schneider nur zwei Schläge mit dem Hammer, um den Zapfhahn in das Bierfass zu treiben. Die bunten Buden und Fahrgeschäfte sind am Freitagabend längst aufgebaut und auch schon in Betrieb, hier und da bilden sich erste Warteschlangen – auch wenn der große Ansturm auf die Kirmes erst noch kommt. Von Freitag bis Montag, 1. August, währt die große Sause in Gerolstein. Und alle Schausteller­familien sind wieder da: Karussells, „Break Dance“, Zuckerwatte, Autoscooter und Getränke- und Essensbuden sind im Angebot. Auf der großen Bühne vor dem Bahnhof spielen Bands wie Sperrzone, Rockpiloten, Prime Time und Timeless.