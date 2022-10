Städtepartnerschaft gefeiert : Dixie-Musik, Regenschirme und Einkaufstaschen: Das war in Gerolstein am Sonntag los

Dixie-Musik, Regenschirme und Einkaufstaschen: Das war in Gerolstein am Sonntag los

Auch dank Dixie-Musik gab es in Gerolstein am Wochenende trotz Regen fröhliche Gesichter. Foto: Clara Zins-Grohe

Gerolstein 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Digoin, verkaufsoffener Sonntag und Street-Food-Festival: In Gerolstein wurde viel gefeiert. Unsere Reporterin war mittendrin dabei.

Trotz Schmuddelwetter gab es am Wochenende strahlende Gesichter in Gerolstein: Allein schon die mitreißende Live-Musik beim Oldtimer & New Orleans Jazz Festival brachte viel Freude. Freunde trafen sich nach langer Zeit. Denn nicht nur die Fans der Jazz-Musik hatten zwei Jahre auf ihr Festival verzichten müssen – auch alle Aktivitäten der Städtepartnerschaft zwischen Gerolstein und dem französischen Digoin waren aufgrund von Corona und Naturkatastrophen auf Eis gelegt worden. Es war also ein Wochenende voll herzlicher Wiedersehensfreude.