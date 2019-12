Weihnachten : Das Jesuskind, aus heimischem Holz geschnitzt

Gerolsteins Gewerbevereinschef Hans-Hermann Grewe legt das Jesuskind in die Krippe. Erstmals wird beim Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende eine Krippe mit geschnitzten Holzfiguren zu sehen sein. Falls sich Sponsoren für weitere Figuren finden, wird auch das Ensemble wachsen. Foto: TV/Vladi Nowakowski

Gerolstein Beim Weihnachtsmarkt in Gerolstein am dritten Adventswochenende gibt es eine ganz besondere Krippe. Zwei Verlosungen stimmen zudem auf die Festtage ein.

Der Gewerbeverein GeroTeam Gerolstein stimmt in diesem Jahr mit gleich drei Aktionen/Veranstaltungen auf Weihnachten ein: einer Rubbellosaktion für Kunden, der traditionellen Tombola für einen guten Zweck (bei denen jeweils viele Preise winken) sowie dem Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende (14. und 15. Dezember).

Bei seinen Weihnachtsaktionen setzt der Gewerbeverein auf Tradition und neue Akzente. So sagt Gewerbevereinsvorsotzender Hans-Hermann Grewe: „Wir stellen beim Weihnachtsmarkt erstmals eine lebensgroße Weihnachtskrippe mit Holzfiguren auf, die ein Kettensägenkünstler gestaltet und die Sponsoren bezahlt haben – zunächst mit Maria, Josef und dem Jesuskind.“ Die Krippe wird in einem Holzhäuschen untergebracht, mit Stroh ausgekleidet und beleuchtet sein.

„Falls sich weitere Sponsoren für diese natürliche und nachhaltige Idee finden, wird die Krippe von Jahr zu Jahr wachsen – um die Heiligen Drei Könige, Schafe, Esel, Ziegen. Ich glaube, so etwas gibt es in der gesamten Region nicht“, sagt Grewe.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr bewährt hat sich die Idee, dass sich kleine (und auch große) Weihnachtsmarktbesucher in einem Häuschen mit dem Nikolaus ablichten lassen und das Erinnerungsfoto dann gleich mitnehmen können. „Das kam sehr gut an, daher gibt es das wieder“, kündigt Grewe an. Auch am Feuerwerk am Samstagabend werde festgehalten, „weil viele Menschen das einfach lieben“.