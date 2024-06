Der Wahlkrimi von Gerolstein Bürgermeister für 24 Stunden: Uwe Schneider gewinnt erste Auszählung, verliert aber doch die Wahl

Knapper kann ein Wahlergebnis kaum ausfallen: Mit nur sieben Stimmen Vorsprung hat Amtsinhaber Uwe Schneider (SPD) am Sonntagabend die Wahl zum Gerolsteiner Stadtbürgermeister für sich entscheiden können – zumindest lautete so das Ergebnis der ersten Auszählungen am Wahlabend. Was bis zum Montagnachmittag nämlich niemand ahnt: Der Wahlkrimi ist noch lange nicht vorbei und nimmt eine unerwartete Wendung.