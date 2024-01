„Starkes Signal gesetzt“ Gerolstein zeigt Kante – klar und hart für Demokratie

So viele Menschen wie noch nie hatten sich auf dem Gerolsteiner Brunnenplatz mit vielen Plakaten und Transparenten versammelt. Appelle gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Intoleranz und für Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte wurden mit Sprüchen und Symbolen dargestellt. Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen, Berufsgruppen, Verbände, Parteien und Vereine mit dem gleichen Ziel: einstehen für die Demokratie. Handwerker, junge Menschen aus der Westeifel-Lebenshilfe, Sportler und Soldaten in Zivil standen Schulter an Schulter mit „Opas gegen Nazis“ und Politikern.