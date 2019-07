Partnerschaft : Noch mehr Einsatz für die Partnerschaften

Gerolstein Gerolstein will Bande mit befreundeten Kommunen stärken. Im kommenden Jahr sollen auch Praktika und Ferienjobs in Frankreich angeboten werden.

Die wünscht sich vor allem in Bezug auf die bestehende Partnerschaft mit Digoin in Frankreich einen aktiven Stadtbürgermeister und möchte auch mehr Bürger zum Mitmachen anregen. Und auch die Freundschaft (wenngleich keine offizeille Städtepartnerschaft mehr) Gilze en Rijen in den Niederlanden soll belebt werden.