Umweltschutz : Gerolstein verwandelt sich in eine blühende Stadt

Gerolstein verwandelt sich in eine blühende Stadt

Gerolstein Die Ratsmitglieder der Brunnenstadt haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, dass auf kommunalen Flächen künftig weder Insektizide noch Pestizide eingesetzt werden. So soll der Bauhof einen Beitrag zum Stopp des Artensterbens leisten.

Der Stadtrat von Gerolstein hat auf Antrag der Ratsfraktion der Grünen einstimmig beschlossen, die Stadt Gerolstein zur „pestizidfreien Kommune“ zu machen. Von öffentlicher Seite, sprich dem Bauhof, dürfen demnach ab 2020 auf allen kommunalen Flächen keine chemisch-synthetischen Pestizide mehr eingesetzt werden. Private Dienstleistungsunternehmen, die den Auftrag zur Pflege öffentlicher Flächen erhalten, werden ebenfalls ab 2020 zu einem Pestizidverzicht verpflichtet. Zudem sollen bienen- und insektenfreundliche Blühflächen angelegt werden. Und bei der Verpachtung kommunaler Flächen für eine landwirtschaftliche Nutzung wird ebenso ein Verbot des Einsatzes von Pestiziden in allen Pachtverträgen verankert. Ebenso wird in den Pachtverträgen für kommunale Flächen geregelt, dass auf diesen Flächen ausschließlich Gülle, die im Betrieb des Pächters anfällt, ausgebracht werden darf.

Grünen-Sprecher Tim Steen sagte: „Die Bürger werden über die Bedeutung von Biodiversität in der Stadt informiert. Gleichzeitig werden Möglichkeiten zum Schutz von Bestäubern wie Bienen und Wildbienen sowie giftfreie Maßnahmen beim Gärtnern gezeigt.“ Der Vorstoß im Stadtrat war damit begründet worden, dass Städte und Gemeinden nach wie vor Pestizide einsetzen, um Wege in Parks, Sport- und Spielplätze, Grünanlagen oder Straßenränder frei von Unkraut zu halten oder um gegen ungeliebte Insekten vorzugehen. Der mögliche direkte Kontakt mit den Mitteln könne weitreichende gesundheitliche Folgen für die Menschen und Haustiere haben.

Der Einsatz von Pestiziden könne für viele Tier- und Pflanzenarten verhängnisvoll sein, heißt es in der Ratsvorlage weiter. Gerade Wildbienen, Schmetterlinge, Nachtfalter und Fledermäuse seien durch den Insektizid- und Pestizideinsatz stark gefährdet..Dabei seien Insekten, die Blüten besuchen, unentbehrlich für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen. Sie würden die Pflanzenvielfalt erhalten und landwirtschaftliche Erträge sichern.

Das Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie, den Verlust von Arten zu stoppen, könne mit den aktuell eingesetzten Pestizidmengen nicht erreicht werden. Oft seien Siedlungsgebiete letzte Rückzugsorte für bedrohte Arten, die in der Agrarlandschaft keinen Lebensraum mehr finden. Kommunen können hier eine Vorreiterrolle für den Artenschutz übernehmen, indem sie bei der Flächenpflege keine Pestizide einsetzen.

Seit dem Sommer hat die Stadtverwaltung in Gerolstein den Vorschlag geprüft. Bereits seit etwa 2015 benutzt der städtische Bauhof bei der Pflege öffentlicher Flächen keine Pestizide mehr. Ab Frühjahr 2020 sollen geeignete städtische Flächen in Absprache mit den Ortsvorstehern in bienen- und insektenfreundliche Grünflächen umgewandelt werden. Der Bauhof schätzt, dass der Pflegeaufwand für die umgewandelten Flächen geringer sei als bisher.