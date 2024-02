Ein Teufelskreis Handwerker schlagen Alarm: Wird die Maler-Ausbildung an der BBS Gerolstein aufgelöst?

In der Malerwerkstatt der Theobald Simon Schule in Bitburg bespricht Malermeister Hermann Waldorf mit Azubi Emilio Kalmer seine Planung einer Fassadenmalerei. Dirk Kleis von der Kreishandwerkerschaft MEHR (rechts) befürchtet, dass mögliche Einsparungen in der dualen Ausbildung zu immer weniger Nachwuchs im Handwerk führen.

Foto: TV/Sybille Schönhofen