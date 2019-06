Infrastruktur : Na sowas: Es tut sich ja doch noch was auf dem Brunnengelände

Gerolstein Gerolsteiner baut auf dem Areal in der Brunnenstraße drei Speichertanks mit 1,2 Millionen Litern Fassungsvermögen, und ab September wird auf dem Gelände für ein halbes Jahr Leergut sortiert.

Sie werden auf jeden Fall rund und hoch, die drei Gebilde, die auf dem Gelände des Gerolsteiner Brunnens in der Innenstadt entstehen. Doch was dort genau gebaut wird, wusste (außer den Verantwortlichen) keiner so recht. Der TV hat deshalb bei der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnens nachgefragt – und nun auch Antwort bekommen. „Wir bauen dort drei Puffertanks aus Edelstahl, die jeweils 400 000 Liter fassen. Damit können wir unsere Quellen gleichmäßiger und somit schonender betreiben“, sagt Joachim Schwarz, kaufmännischer Geschäftsführer des Mineralwasserkonzerns. Also auch am Wochenende, wenn sie derzeit nicht angezapft werden. Dafür müssen die Pumpen dann nicht auf Hochdruck laufen, wenn der Bedarf sehr hoch ist. Und: Durch die kontinuierliche Entnahme bleibt laut Schwarz die Mineralisierung des Wassers konstant.