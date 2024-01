Ansprechpartnerin bei Problemen „Ohne sie hätte ich hingeschmissen“: Gerolsteiner Schüler berichten über ihre Erfahrungen mit ihrer Schulsozialarbeiterin

Gerolstein · Seit fast 13 Jahren ist Petra Schmidt (40) als Schulsozialarbeiterin an der Berufsschule in Gerolstein tätig und hat in dieser Zeit mehr als 2000 Jugendliche intensiv beraten und darüber hinaus in Workshops nochmals so viele Schüler und auch Dutzende Lehrkräfte geschult. Wir haben mit ihr und mit Schülern gesprochen.

11.01.2024 , 07:58 Uhr

Die langjährige Schulsozialarbeiterin an der Berufsbildenden Schule in Gerolstein, Petra Schmidt, im Gespräch mit einem Schüler. Pro Jahr berät sie mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler intensiv bei schulischen und privaten Problemen. Nochmal so viele "Klienten" und auch Lehrkräfte schult sie in Workshops. Foto: TV/Mario Hübner

Der Landkreis Vulkaneifel hat 121.000 Euro für 1,5 weitere Stellen für Schulsozialarbeiter in den Haushalt 2024 eingestellt. Sie sollen erstmals in den drei kreiseigenen Gymnasien eingesetzt werden. Dies hat der Kreistag beschlossen.