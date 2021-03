Soziales : Gerolsteiner Brunnen geht mit Team mit Stern in die 13. Runde

Gerolstein/Daun Seit 2010 unterstützt der Gerolsteiner Brunnen Projekte und Initiativen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren im Kreis Vulkaneifel.

(red/sts) Der Startschuss ist gefallen: Die Initiative Team mit Stern des Gerolsteiner Brunnens ist erneut auf der Suche nach Ideen und Projekten für die Vulkaneifel. Das Eifeler Traditionsunternehmen hat die Initiative Team mit Stern 2010 ins Leben gerufen, und auch in diesem Jahr setzt die Firma ihre Förderung von sozialen und nachhaltigen Projekten in ihrer Heimat fort, die 13. Ausgabe der Aktion ist gestartet. Vereine, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und andere gemeinnützige Organisationen aus der Region können sich mit ihren Herzensprojekten bewerben. Wie in den zurückliegenden Jahren stellt der Gerolsteiner Brunnen dafür 50 000 Euro zur Verfügung. Im Rahmen ihrer Bewerbung können die Teams die Fördersumme selbst festlegen – zwischen 1000 und 5000 Euro sind möglich.

„Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit ist uns die Fortsetzung unserer Aktion Team mit Stern ein besonderes Anliegen“, erläutert Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung, die Motivation des Gerolsteiner Brunnen. „Die Corona-Krise hat viele Vereine und Einrichtungen mit großer Wucht getroffen – durch die Kontaktbeschränkungen, aber auch in Form wirtschaftlicher Herausforderungen. Unser Unternehmen ist eng mit der Eifel verbunden. Wir möchten den Menschen in unserer Region etwas zurückgeben und unseren Beitrag dazu leisten, das soziale und gesellschaftliche Miteinander zu fördern.“ Seit Beginn der Initiative vor rund elf Jahren hat der Gerolsteiner Brunnen weit über 200 innovative Projekte gefördert – darunter auch viele Aktionen, die sich um Nachhaltigkeit und Umweltschutz kümmern und so zur Erhaltung der Vulkaneifel als Quelle des Gerolsteiner Mineralwassers beitragen.