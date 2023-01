Quelle aus dem Jahr 1922 : Es tut sich mal wieder was auf dem Brunnengelände

Es tut sich mal wieder was auf dem Brunnengelände

Gerolstein Auf dem Gelände der Gerolsteiner Brunnen finden zurzeit mehrere Bauarbeiten statt. Dabei werden unter anderem Hochwasserschäden beseitigt.

Gerolstein (acn) Auf dem Innenstadtgelände der Gerolsteiner Brunnens wird seit Wochen gearbeitet: Zwei Sanierungsprojekte werden parallel vorangetrieben. Zum einen werden mehrere Brunnenstuben modernisiert. Das sind unterirdische Gebäude am Ende einer Quelle, die Messtechnik enthalten. „Für die Sanierung war es notwendig, die bisher vorhandene Betonplatte zu etwa 15 bis 20 Prozent der Gesamtfläche zu entfernen“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Dort soll im Frühjahr anstelle des Betons Rasen gesät werden. Das Bauprojekt sei beinahe abgeschlossen. Zudem werde eine Quelle aus dem Jahr 1922 saniert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Da die Quelle auch durch das Hochwasser 2021 in Mitleidenschaft gezogen wurde, wir auch deren Rohrleitung erneuert. Das soll bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen werden. In der Vergangenheit war jahrelang eine touristisch-gewerblich-gastronomsche Nutzung des Areals diskutiert und geplant worden, daraus wurde letztlich aber nichts. Ein Grund: Der Schutz der Quellen. Foto: Mario Hübner