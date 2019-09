Gewerbe : „Wenn die Bagger rollen, ist es zu spät“

Gerolstein Gerolsteiner Bürger und Gewerbetreibende diskutieren gemeinsam Strategien für eine absehbar schwierige Zeit: 2024 werden Abriss und Neubau der Hochbrücke die Hauptverkehrsader der Stadt langfristig kappen.

Rund 80 Besucher wollen sich nicht nur über die daraus zu erwartenden Beeinträchtigungen informieren, sondern gemeinsam darüber sprechen, wie die Situation für Gewerbetreibende und Einwohner abgemildert werden könnte. Denn ab 2024 wird die Baumaßnahme die Stadt in zwei Hälften teilen. „Es ist wichtig, dass sich wirklich alle an der Diskussion beteiligen,“ sagt der Gewerbevereinsvorsitzende Hans-Hermann Grewe. „Und zwar jetzt. Denn wenn erst die Bagger anrollen, ist es zu spät.“

Stadtbürgermeister Uwe Schneider ist eingeladen und gibt Auskunft zur weiteren Stadtentwicklung: Dem Stand der Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft des Hotels Kaiserhof, der mitten in der Stadt zusehends verfällt (keine nennenswerten Fortschritte), zum Brunnengelände (bleibt weiterhin Betriebsgelände) und zur weiteren Nutzung des Areals der inzwischen abgerissenen Drahtfabrik (der TV wird in Kürze ausführlich berichten). Doch der Fokus liegt an diesem Abend klar auf dem Schnitt durch die Hauptverkehrsader Gerolsteins. „Die abschließenden Gespräche mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) finden am 13. November statt“, berichtet Bürgermeister Uwe Schneider.