Kommunalwahl 2019 : Gerolsteiner Bürgermeisterwahl: Volles Haus beim TV-Forum

Gerolstein In drei Wochen wählt Gerolstein einen neuen Stadtbürgermeister. Vier Kandidaten werben um die Gunst der Wähler. Beim TV-Forum haben sie sich am Montagabend vorgestellt.

Knapp 300 neugierige Wähler haben am Montagabend das TV-Forum zur kommenden Stadtbürgermeisterwahl in Gerolstein besucht. In der Stadthalle Rondell stellten sich die vier Bewerber der Diskussionsrunde mit den Volksfreund-Redakteuren Mario Hübner und Stephan Sartoris.