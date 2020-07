Landmarke : Wo sich schon die Römer wohl fühlten

Gerolstein Die Gerolsteiner Dolomiten sind die höchsten Dolomitfelsen in der Region. Sie wirken wie ein Filter für das Wasser. Wanderer können immer wieder etwas Neues entdecken.

In der letzten Eiszeit hatten die Menschen hier gute Lebensbedingungen. In den Tälern grasten Mammuts, es gab viele Tiere zum Jagen und die Fische in der Kyll, dazu Heil- und Mineralquellen. Die Römer haben sich hier auch wohl gefühlt; eine römische Tempelanlage kann man heute noch auf dem Felsplateau besuchen. „Hierher wurde vielleicht schon zu römischer Zeit hin gepilgert“, vermutet der Experte. Entstanden ist die Gesteinsformation schon vor 380 Millionen Jahren, als es dort noch ein Flachmeer war – mit subtropischen Verhältnissen, mächtigen Riffen und Korallen.

Auf den Wanderwegen, die durch die Dolomiten führen, beispielsweise die „Dolomiten Acht“ oder der Felsenpfad, der bis zur Kasselburg geht, kann man einiges entdecken. Auf dem Weg zur Buchenlochhöhle geht man beispielsweise wie durch einen Märchenwald mit einer Treppe aus Baumwurzeln, meterhohen, geraden Felswänden, Moos in allen Schattierungen und uralten Buchen. Man könnte den schmalen Pfad, der an der höher gelegenen Buchenlochhöhle vorbeiführt, fast übersehen, wenn nicht eine steile Holztreppe zu ihr hinaufführen würde. Von unten ist nur eine große ovale Öffnung sichtbar.

Die Buchenlochhöhe ist vor mehreren Hunderttausend Jahren entstanden als das Munterley-Plateau noch im Grundwasserbereich lag. Im Kalkgestein gab es verschiedene Klüfte, durch die das Niederschlagswasser in Grundwasser sicherte. Da das Wasser durch das CO 2 aus der Luft und der Atmung der Mikroorganismen leicht sauer war, zersetzte es das Gestein. Bei der nächsten Hebung des Gebirges ist das Wasser dann herausgelaufen, und die Höhle ist übriggeblieben.