„Eure heutige Aktion hat große Strahlkraft“ Gerolsteiner Eifellicht-Verein bricht zu großem Hilfstransport in die Ukraine auf

Um den Mammut-Eifellicht-Hilfsgütertransport nach Rumänien und in die Ukraine gebührend zu verabschieden, haben sich Familienangehörige, Eifellicht-Mitglieder und Vorstand, Pfarrer i.R. Günther Schramm, Bürgermeister Hans-Peter Böffgen und Stadtbürgermeister Uwe Schneider am Startpunkt in der Lissinger Straße in Gerolstein zusammengefunden.