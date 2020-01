Schule : Gerolsteiner Gymnasium stellt sich vor

Gerolstein (red) Das St.-Matthias-Gymnasium (SMG) in Gerolstein öffnet am Samstag, 18. Januar, seine Türen, um Interessierten Einblicke in das Schulleben zu ermöglichen. Dabei haben alle die Möglichkeit, den regulären Unterricht in verschiedenen Fächern zu besuchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken