Energieversorgung in Gerolstein : Wohnanlage Rasbach: Zumindest bis 11. Januar ist Gasversorgung sicher

Aufatmen für die Bewohner In der Wohnsiedlung Am Rasbach: Sie müssen zumindest über die Feiertage nicht im Kalten sitzen. Foto: Clara Zins-Grohé Foto: TV/Clara Zins-Grohe

Gerolstein Die Mieterinnen und Mieter der Wohnanlage „Am Rasbach“ leben seit Monaten mit der Ungewissheit, ob und wie lange die Wärmeversorgung gesichert ist. Bereits im Spätsommer war es zu einer kurzen Unterbrechung der Gasversorgung gekommen.

Da die Eigentümerin der Anlage, die Wohnungsbaugesellschaft Saad-Immo aus dem nordrhein-westfälischen Engelskirchen, ist auch danach den finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Gaslieferanten nicht vollständig nachgekommen. Vor diesem Hintergrund hätte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) den Anschluss in dieser Woche für mehr als 120 Wohnungen sperren können. Nun teilt die Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein mit: „Im Interesse der Mieterinnen und Mieter wurden unter Federführung der VG in Abstimmung mit dem VG-Rat, der Stadt Gerolstein und den Verantwortlichen im Landkreis umfangreiche Gespräche mit Gasversorger, Eigentümer, weiteren Partnern und Vertretern der Mieter mit dem Ziel geführt, die Sperrung des Gasanschlusses vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel zu verhindern.“

Mit Erfolg: Die Sperrung ist vorerst vom Tisch. „Wir haben eine Lösung gefunden, mit der die Gasversorgung bis zum 11. Januar sichergestellt ist. Dies ändert nichts an der Verpflichtung des Eigentümers, die Kosten zu tragen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese kurzfristige Maßnahme könne aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass über den 11. Januar hinaus noch keine langfristige Lösung gefunden werden konnte. Die Situation sei rechtlich, vertraglich und finanziell in der Wohnanlage „sehr kompliziert“. Es sei nicht damit getan, dass die Immobilien GmbH eine Summe X zahle und damit sei alles gut. Denn die GmbH befinde sich selbst in einer sehr schwierigen finanziellen Lage. Gaslieferungen und Handwerkerleistungen erhalte sie nur noch gegen Vorkasse.