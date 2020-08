Freizeit und Kultur : Endlich wieder Live-Musik in Gerolstein

Endlich wieder Live-Musik in Gerolstein

Gerolstein Bis zum 8. September läuft die Veranstaltungsreihe des „Gerolsteiner Musiksommers“ an jedem Dienstagabend.

„My Dad and I“ (Hauptstraße)

Am Dienstag spielten „Schmitz, Backes & Co“ und „Music One“ beim Gerolsteiner Musiksommer.

Live-Töne hat in diesem seltsamen Jahr in der Innenstadt noch niemand gehört, doch sie werden offenbar vermisst. „Der in den vergangenen Jahren sehr beliebte „Sommertreff im Flecken“ kann coronabedingt nicht stattfinden“, sagt Frank Reuter, Geschäftsführer der Touristik GmbH Gerolsteiner Land. „Die Alternative heißt nun „Musiksommer“ und wir sind alle sehr froh, dass die Veranstaltungsreihe kurzfristig auf die Beine gestellt werden konnte.“