Karneval Große Narrenfete zum Sessionsauftakt in Gerolstein

Die Narren scharren schon mit den Hufen: An diesem Samstag, 11.11., natürlich ab 11.11. Uhr, ist auch in der Vulkaneifel Eröffnung der neuen Karnevalssession. Die größte Party im Kreis steigt in Gerolstein. Am Rondellbrunnen in der Hauptstraße empfangen die Jecken (und unkostümierten Besucher) das designierte Dreigestirn, das angeführt von den Stadtsoldaten aus Richtung Café Hanebrink unter Fanfarenklängen einmarschieren wird. Eröffnet wird die jecke Zeit durch elf Böllerschüsse von der Löwenburg.