Kostenpflichtiger Inhalt: Medizinische Versorgung : Die medizinische Versorgung steht laut Experten in Gerolstein auf wackligen Füßen

Oft auf dem Sprung: Florian Dunkel, leitender Notarzt am Krankenhaus-Standort Gerolstein. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Am Krankenhaus in Gerolstein wird die Chirurgie gestrichen, der Chefarzt der Inneren verlässt das Haus im Sommer. Rund um die Brunnenstadt sehen sich die Notärzte, Bereitschaftsdienste und niedergelassenen Praxen in ihrer Existenz gefährdet.