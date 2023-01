Militär : Gerolsteiner Soldaten in höchster Alarmbereitschaft: Was das konkret bedeutet

Die Gerolsteiner, Fernmelde- und IT-Soldaten, die aktuell teilweise zur schnellen Eingreiftruppe der Nato gehören, trainieren wieder verstärkt ihre militärischen Fähigkeiten - vom Schießen bis zum Sichern, Patrouillegehen oder -fahren. Archiv: TV-Foto:Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Rund 250 IT- und Fernmelde-Spezialisten des Gerolsteiner Bataillons zählen zur schnellen Eingreiftruppe der Nato. Das bedingt permanentes Training und hohe Einsatzbereitschaft. Bataillonskommandeur Sascha Günther erklärt, wie das umgesetzt wird.

Seit zehn Monaten dauert nun bereits Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine an. Mehr noch als die Menschen, die dies weiterhin aufmerksam und zum Teil beunruhigt in der Tageszeitung und dem Fernsehen verfolgen, beschäftigt dies die Soldaten des Informationstechnik (IT)-Bataillons 281 in Gerolstein. Denn dieses stellt von 2022 bis 2024 ein Kontingent für die schnelle Eingreiftruppe der Nato, die sogenannte Nato Responce Force (NRF). Und in diesem Jahr sind die Soldaten sogar in höchster Alarmbereitschaft, mit Fokus auf die Ostflanke des Bündnisses.

Was das genau bedeutet, erklärt der Kommandeur des IT-Bataillons 281, Oberstleutnant Sascha Günther: „Als Teil der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF; deutsch: Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft, Anmerkung der Redaktion) müssen wir binnen sieben Tagen nach Marschbefehl an der Grenze einsatzbereit sein. 2022 und 2024 muss die Einsatzbereitschaft binnen 30 bis 45 Tagen hergestellt sein.“

Extra Das Informationstechnikbataillon 281 mit seinen rund 670 Angehörigen stellt als eines von insgesamt sechs Informationstechnik-Bataillonen mit seinen mobilen Kräften die weltweite ITInformationstechnik-Anbindung für die Auslandseinsätze der Bundeswehr sicher. Mit fachlich hochqualifizierten Soldatinnen und Soldaten sowie modernen ITInformationstechnik-Systemen verfügt das Bataillon über Fähigkeiten in den Bereichen Satellitenkommunikation, Netzwerktechnik, Servertechnik, verschlüsselte mobile Kommunikation und digitaler Richtfunk. Dies ist ein fundamentales Element, ohne das mobile und stationäre Kräfte nicht in der Lage wären, einen Einsatz über weite Entfernungen zu steuern und zu koordinieren. Die Nato Response Force (NRF) ist die Allzweckwaffe der Nato, um weltweit auf Ereignisse und mögliche Bedrohungen reagieren zu können. Sie umfasst rund 15000 Soldatinnen und Soldaten sowie 34 Flugzeuge und Schiffe. Um den wachsenden Bedrohungen insbesondere durch Russland gerecht zu werden, organisiert sich die Nato neu. Dazu gehört ab 2025 auch das New Force Model (NFM), an dem sich Deutschland mit mehr als 30.000 Soldatinnen und Soldaten sowie 85 Schiffen und Flugzeugen in den ersten 30 Tagen nach Aktivierung der Truppe beteiligen wird. Auf eine schnelle Eingreiftruppe wie die heutige Very High Readiness Joint Task Force soll aber auch mit dem neuen Modell nicht verzichtet werden. (Quelle: Bundesministerium der Verteidigung)

Rund 250 Soldaten, etwa 100 Fahrzeuge, technische und militärische Ausrüstung der IT-Spezialisten, Vorräte an Treibstoff und Munition, Ersatz-Equipment: Alles muss demnach so zusammengestellt und auf Vordermann sein, dass es nach dem Marschbefehl binnen kürzester Zeit losgehen kann. Also in wenigen Stunden in der Kaserne sein, die einsatzbereite Mannschaft und Ausrüstung zusammen haben, die Autos beladen, losfahren!

„Das ist vor allem ein großer organisatorischer Aufwand, der in den vergangenen beiden Jahren eingeübt wurde: Beispielsweise, wer ruft wen an, wer ist Ersatzmann- oder frau, falls ein Soldat wegen Krankheit oder etwa einer Zahn-OP ausfällt, wer darf in Urlaub gehen und wer nicht, sind Fahrzeuge und technisches Gerät hundertprozentig in Ordnung und, und, und“, berichtet Oberstleutnant Günther.

Früher, als das Bataillon etliche Soldaten in Auslandseinsätzen (von denen es wegen des aktuellen Spezialauftrags von 2022 bis 2024 befreit ist) oder in Ausbildung an anderen Standorten hatte, war die Eifelkaserne oftmals nur mäßig bevölkert. Nun aber sind stets „250 Soldaten plus x“ am Standort. Und die üben seit geraumer Zeit dauerhaft für den Ernstfall. „Die einzelnen Einheiten tun das quasi jeden Tag, das gesamte Bataillon macht diesbezüglich eine große Übung pro Quartal. Da sind dann schon viel mehr Menschen und Material in Bewegung als das früher üblich war“, sagt der Kommandeur.

Von den vorgesetzten Dienststellen werde ganz genau auf Gerolstein geschaut, „da wir das Musterbeispiel dafür sein sollen, wie ein IT-Bataillon der Bundeswehr in Zukunft aussehen soll“, erklärt Günther. Konkret ist damit gemeint, dass ab 2025 zwei Schwester-IT-Bataillone die neue, größere Eingreiftruppe der Nato, das sogenannte New Force Model (NFM), unterstützen sollen (siehe Extra). Günther: „Da setzen wir wichtige Impulse.“

Und falls wirklich der Marschbefehl kommt? „Dann werden meine Soldatinnen und Soldaten bereit sein. Jeder ist in der Spur. Sie wollen und werden zeigen, was sie können. Meine Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass sie alles haben und können, was sie brauchen, um im Einsatz bestehen zu können.“

Dazu zählen einerseits die IT-Fähigkeiten, also Netzwerke aufzubauen und zu unterhalten sowie die sichere Kommunikation unter den Truppenteilen sowie in die Heimat via Satellit sicherzustellen – wofür die Gerolsteiner IT-Spezialisten einen herausragenden Ruf innerhalb der Bundeswehr genießen.

Andererseits geht es aber auch wieder vermehrt um militärische Fähigkeiten wie schießen, patroullieren, schnelles Verlegen. Das spielte bei den bisherigen Auslandseinsätzen eine untergeordnete Rolle, da sie die Kräfte stets in gesicherten Camps befanden. Und dementsprechend hoch ist der Nachholbedarf, wie der Kommandeur auch direkt bei seinem Amtsantritt im April vergangenen Jahres feststellte. Und gehandelt hat. Denn mit dem Krieg in der Ukraine hat sich das Anforderungsprofil auch für die IT-Spezialisten stark geändert.

So müssen die Soldatinnen und Soldaten nicht nur für sichere Kommunikation sorgen, sondern ihren IT-Trupp auch selbst schützen. Und mobil bleiben, um kein einfaches Ziel abzugeben. Deshalb verbringen sie seither auch wieder viel mehr Zeit auf dem Standortübungsplatz, am Schießstand und auf dem Sportplatz.

Wenn Günther sagt „Der Krieg in der Ukraine war sicher ein Katalysator“, dann meint er nicht nur die geänderte Ausbildung, sondern auch das „stark geänderte Interesse der Öffentlichkeit an unserer Arbeit“, weg vom „freundlichen Desinteresse“, wie es Alt-Bundespräsident Horst Köhler einmal beschrieben hat. Er sagt: „Ich werde bei Behördenleitertreffen oder Zusammenkünften mit Schulklassen sehr oft nach meiner Einschätzung der aktuellen Lage oder generell unserem Auftrag befragt als früher. Außerdem sind nach dem 24.2.2022 (dem Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, Anmerkung der Redaktion) plötzlich Dinge innerhalb der Bundeswehr unbürokratisch möglich.“