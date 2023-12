Schreibwarenhändler zahlungsunfähig Paper & Trend meldet Insolvenz an: Vier Filialen in der Eifel betroffen

Über das Vermögen der Einzelhandelskette Paper & Trend GmbH mit Filialen in Gerolstein, Bitburg, Niederprüm und Daun sei am gestrigen Mittwoch das Insolvenzantragsverfahren eingeleitet worden, meldet die Rechtsanwaltskanzlei Prof. Dr. Dr. Schmidt mit Sitz in Zell an der Mosel. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter hat das Amtsgericht Wittlich Rechtsanwalt Ingo Grünewald bestellt.