Landesauszeichnung : Wilma Herzog aus Gerolstein erhält Ehrung des Landes

Wilma Herzog hat von Thomas Linnertz die Auszeichnung des Landes in Trier verliehen bekommen. Foto: TV/ADD Trier

Trier/Gerolstein Für ihre herausragenden Verdienste im kulturellen Bereich hat Wilma Herzog aus Gerolstein die Verdienstmedaille des Landes in Trier verliehen bekommen.

(red) Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat in Trier Wilma Herzog die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.

Wilma Herzog aus Gerolstein hat sich herausragende Verdienste im kulturellen Bereich erworben. Als Heimat- und Mundartschriftstellerin hat Herzog sich in der Kulturszene des Vulkaneifelkreises einen Namen gemacht.

Die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz wird seit dem 13. Februar 1996 verliehen. Sie ist eine Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz und wurde vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck initiiert. Die Verleihung der Verdienstmedaille erfolgt als Zeichen der Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste um die Gesellschaft und die Mitmenschen, insbesondere in den Gebieten des gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und des sportlichen Lebens sowie im Umwelt- und Naturschutz.

Sie ist unter anderem Mitglied in der Gruppe rheinischer Mundartschriftsteller und hat zu den Eifeler Mundarten und zu allgemeinen Eifelthemen mit zahlreichen Veröffentlichungen in Rundfunk, Zeitschriften, Heimatkalendern und Jahrbüchern einen prägenden Eindruck hinterlassen. Daneben gehörte die 86-Jährige von 1994 bis 2004 als Mitglied dem Kulturausschuss des Vulkaneifelkreises an und war von 1999 bis 2004 stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises.