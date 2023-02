Baustelle : Stadt Gerolstein: Fünfter Anlauf für das Baugebiet

Seit Jahren wird um das Baugebiet „Zum Sandborn“ gerungen. Seit 2018 wurde der Bebauungsplan fünfmal modifiziert und offen gelegt – die aktuelle Einspruchsfrist ist abgelaufen. Doch noch ist vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz eine Klage gegen das Vorhaben anhänglich. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein Seit 2018 scheitern die Entwürfe der Bebauungspläne für ein Areal am nördlichen Ortsrand Gerolsteins regelmäßig an Einwänden und Formfehlern. Seit dem vergangenen Jahr läuft zudem eine Klage gegen das Vorhaben. Was ist da los?