Wahlen : Böffgen kommt nicht in die Planungsgemeinschaft

Kommentar

Foto: TV/klaus kimmling

Der höchste Repräsentant der neuen, großen und starken Verbandsgemeinde Gerolstein wird nicht der Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft angehören. Also dem Gremium, das letztlich über den künftigen Gesteinsabbau in der Vulkaneifel – und eben auch in der VG Gerolstein – entscheidet. Einem der wichtigsten Themen für die Region. Anstatt Böffgen, der kein Parteibuch besitzt, zu wählen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit hätte sein müssen, haben die Parteien lieber ihre eigenen Kandidaten durchgesetzt. Also Eigeninteresse vor Gemeinsinn. Ein schlechtes Zeichen.

