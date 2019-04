Alle Gewinner treffen sich in Mainz

Die Preise 9 bis 13 Jahre: 1 Preis: Hörbuchproduktion im SWR-Hörfunkstudio in Mainz; 2. Preis: Erlebnistag im Haus der Medienbildung in Ludwigshafen; 3. Preis: Besuch bei der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft in Wiesbaden. Die Preise 14 bis 20 Jahre: 1. Preis: Verfilmung der Geschichte mit professioneller Unterstützung im Juni in Hillesheim; 2. Preis: Besuch bei der SWR-Tatort-Redaktion in Baden-Baden; 3. Preis: Besuch beim Landeskriminalamt in Mainz. Alle Gewinner werden zur Preisverleihung am 13. Mai in das SWR-Funkhaus in Mainz eingeladen.