Ein Leben für die Musik : Gesang mit ganz viel Gefühl: Bei Johanna Schüler aus Kelberg dreht sich alles um Musik

In ihrem Leben dreht sich alles um Musik: die 21-jährige Johanna Schüller aus Kelberg. Foto: Fotostudio Nieder Daun/Nieder

Kelberg Ein Leben ohne Musik kann sich Johanna Schüller aus Kelberg einfach nicht vorstellen. Die 21-Jährige nimmt neben ihrem Beruf im Hotel- und Veranstaltungsbereich Gesangs- und Klavierunterricht und tritt zu ganz unterschiedlichen Anlässen auf. Demnächst im Rahmenprogramm einer Krimilesung.

Auf alle Fälle werde sie an dem Abend „No time to die“ singen, das Titellied des James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“, sagt Johanna Schüller. „Das passt doch gut zu einer Krimilesung“, meint sie. Außerdem habe sie Lieder zum Thema Zeit ausgewählt mit Blick darauf, dass der historische Kriminalroman „Das Geheimnis der klingenden Messer“ von Regine Brühl auf zwei Zeitebenen spielt. Ja, sie habe schon etwas Lampenfieber vor der Veranstaltung in Bad Münstereifel (siehe Info). Das sei nämlich etwas ganz Neues für sie.

Bisher hat Johanna Schüller im Chor und bei Schülerkonzerten gesungen und ist solo bei Trauungen in Standesämtern und Kirchen aufgetreten, auch schon öffentlich bei den Kronenburger Kunst- und Kulturtagen. Und bei einer Friedensdemo in Daun am Anfang des Ukraine-Krieges mit jenem berühmten Lied in zwei Sprachen: „Sag mir, wo die Blumen sind“ und „Where Have All The Flowers Gone“.

INFO Lesung mit Regine Brühl Die Lesung von Regine Brühl aus ihrem neuen Kriminalroman „Das Geheimnis der klingenden Messer“ unter musikalischer Mitwirkung von Johanna Schüller ist am Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr in der Café-Bar Marielle, Unnaustraße 14, Bad Münstereifel. Um Platzreservierung wird gebeten unter der Telefonnummer: 02253/9269858 oder per E-Mail: info@hotel-marielle.de. Kontakt zu Johanna Schüller per E-Mail: schueller.johanna@t-online.de

Ein schönes Gefühl sei es, beim Singen ganz nah bei den Zuhörern zu sein und zu spüren, dass ihre Musik die Menschen berühre, erklärt die 21-Jährige, die in Kolverath aufgewachsen ist, am Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasium das Abitur gemacht hat und seit kurzem in Kelberg wohnt. Nach dem Abitur absolvierte Johanna Schüller eine Ausbildung zur Hotelfachfrau und ist zurzeit im Veranstaltungsverkauf am Nürburgring tätig.

Bei Johanna Schüler dreht sich alles um Musik

Ihr Leben als Musikerin hatte mit Gitarrenunterricht begonnen. In klassischem Gesang wurde sie von Claudia Scheiner (Gerolstein) unterrichtet. Aktuell ist Marianne Scheiner (Daun) ihre Klavierlehrerin, und bei einer Dozentin der Musikhochschule Köln erhält sie Gesangsunterricht im Bereich Jazz. Außerdem studiert sie online Tontechnik und Musikproduktion.

In dem Haus, in dem Johanna Schüller in Kelberg mit ihrem Freund wohnt, hat sie ein eigenes Musikzimmer. Und das ist beachtlich professionell ausgestattet – mit verschiedenen Gitarren, einem Klavier und einem Midi-Keyboard, das selbst keine Töne erzeugt, sondern einen Computer steuert und Johanna als wichtiges Hilfsmittel für die Musikproduktion dient. Es gibt eine „Vocal Booth“, wie im Fachjargon eine Sprach- und Gesangskabine heißt.