Gesundland Vulkaneifel : Langjähriger Geschäftsführer nach 40 Berufsjahren im Ruhestand

Daun/Ulmen/Manderscheid Er war von Anfang dabei im Gesundland Vulkaneifel: Rainer Schmitz, langjähriger Geschäftsführer, nimmt Abschied.

Seine Karriere stand ganz im Zeichen des Tourismus in der Region: 2008/2009 hat er als Leiter der Tourist Information Manderscheid am Prozess der Neuorganisation des Tourismus in den Regionen Daun, Ulmen und Manderscheid mitgearbeitet, um die Teilnahme am Ideenwettbewerb für Heilbäder und Kurorte zur Entwicklung des Gesundheitstourismus vorzubereiten.