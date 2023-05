Zusammengehen von Voba RheinAhrEifel mit VR Bank Rhein-Mosel ist nun endgültig beschlossene Sache 99,4 Prozent Zustimmung zur Bankenfusion

Das Zusammengehen der Voba RheinAhrEifel mit der Volksbank-Raiffeisenbank (VR) Rhein-Mosel ist nun endgültig beschlossene Sache. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bank haben anlässlich ihrer jährlichen Versammlung mit 99,4 Prozent der Die Vertreterinnen und Vertreter der Bank haben auf ihrer jährlichen Versammlung mit 99,4 Prozent der Fusion zugestimmt. Zuvor hatten sich bereits die Vertreter der VR Bank Rhein-Mosel dafür ausgesprochen. Sascha Monschauer, derzeitiger und auch künftiger Vorstandsvorsitzender, erklärt: „Beide Banken fusionieren aus einer Position der Stärke heraus, das ist eine gute Voraussetzung, um als neue VR Bank RheinAhrEifel vieles für und mit den Menschen in unserer Region zu bewegen. Beide Banken sind grundsolide aufgestellt und wirtschaftlich gesund. Doch gemeinsam können wir noch mehr erreichen.“ Die Fusion wird rückwirkend auf den 1. Januar 2023 datiert. Die so genannte „technische Fusion“ (Zusammenführung der EDV-Systeme) der beiden Banken soll am 24. Juni 2023 abgeschlossen werden. Die fusionierte Bank wird ihren Hauptsitz in Koblenz haben, dem Vorstand werden Matthias Herfurth, Michael C. Kuch, Sascha Monschauer (Vorsitzender) und Markus Müller bilden. Der Name der neuen Bank würdigt nach Mitteilung der Voba RheinAhrEifel die Tatsache, dass die VR Bank Rhein-Mosel die älteste, noch rechtlich selbstständige Genossenschaftsbank der Welt ist. Die neue Bank wird eine Bilanzsumme von 6,5 Milliarden Euro haben und ein Kundenvolumen in Höhe von rund 13 Milliarden Euro betreuen. Sie wird etwas mehr als 140.000 Mitglieder und rund 250.000 Kunden haben.