Geschichte : Das Maarkreuz: 90 Jahre über der Eifel

Schalkenmehren Es ist ein Wahrzeichen von Schalkenmehren. Doch wer hat es gebaut? Und wieso überhaupt? Die Geschichte des Maar-Notkreuzes.

Dechant Michael Thomes und die Bevölkerung fassten den Beschluss, das Kreuz auf dem Bergrücken aufzustellen. Zwei mächtige Eichen fielen in der Pfingstwoche. Das nahe Sägewerk in Mehren schnitt kantige Balken aus den Stämmen, die in Schalkenmehren zusammengefügt wurden. Es wurde ein Spruch in den Balken geschnitzt: „Maarkreuz sei genannt, uns zum Heil und diesem Land. Notjahr 1932.“