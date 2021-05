Freizeit : Fit gemacht für neue Zielgruppen

Kelberg Die Geschichtsstraße entführt Wanderer auf neun neuen Themen-Rundrouten zwischen Borler und Uersfeld bis zurück in die Antike.

(red/sts) Vor rund 20 Jahren entstand die Geschichtsstraße rund um den Hochkelberg. In der Landschaft verborgene Spuren römischer, keltischer und mittelalterlicher Besiedlung legten es bereits damals nah, das Wandern durch Wälder, Wiesen und kleine Dörfer mit spannenden Informationen zur Geschichte der Gegend zu verbinden. Die Geschichtsstraße fand viele Freunde, aber seit Wandern zum Trend auch für jüngere Generationen wurde, sind die Anforderungen an Touren gestiegen, die Naturerlebnis mit Erzählungen verbinden und die Fantasie anregen. Die Geschichtsstraße präsentiert sich nun in neuem Zuschnitt.