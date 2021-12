Soziales : Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasium beschenkt Kinder an der Ahr

„Adventsgrüße in Tüten von der Eifel an die Ahr“ heißt die Aktion, für die Fünftklässler des Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Religionsunterricht Adventstütchen gestaltet und mit Kleinigkeiten befüllt haben. Sie sind für die fünften Klassen am Peter-Joerres-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Foto: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun