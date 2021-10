Klimaschutz : Aktionstag fürs Klima am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun

Aktionstag fürs Klima am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun

Die Aktion „Mit dem Rad zur Schule“ fand im Rahmen des Klimatages am Dauner GSG statt. Foto: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

Daun (red) Mit der Aktion #AlleFürsKlima rief Fridays for Future zu einem globalen Klimastreik auf (der TV berichtete).

Auch in Daun haben sich an diesem Tag nachmittags Menschen auf dem Laurentiusplatz versammelt, um auf dieses globale und existenzielle Thema aufmerksam zu machen. Auf Anregung von Oliver Wilhelm machte sich die Schulgemeinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun bereits im Juli Gedanken: über einen Beitrag, um dem Klimawandel zu begegnen und den erforderlichen Klimaschutz in unserer Gesellschaft zu forcieren.