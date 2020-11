Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeisterwahl : Gesucht wird: ein neuer Ratshaus-Chef

Wer wird ins Bürgermeisterbüro im Dauner Rathaus einziehen? Darüber entscheiden die Wahlberechtigten in der VG Daun. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Wer wird der Nachfolger von Werner Klöckner als hauptamtlicher Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun? Er war 26 Jahre lang Chef der Verwaltung und ist seit Sommer im Ruhestand. Die wahlberechtigten Bürger können sich am 29. November entscheiden, zur Wahl stehen drei Kandidaten. In „normalen Zeiten“ hätte der Trierische Volksfreund die Bewerber zum direkten Aufeinandertreffen auf eine große Bühne gebeten, was wegen der Corona-Bestimmungen aber leider nicht möglich ist. So hat sich TV-Redakteur Stephan Sartoris mit den Kandidaten einzeln getroffen