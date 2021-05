Corona-Pandemie : 7-Tage-Inzidenz steigt in Vulkaneifel von 69,3 auf 75,9

16.04.2021, Niedersachsen, Hannover: Helfer testen eine Frau im «Testzentrum am Zoo» mit einem Schnelltest auf das neuartige Coronavirus. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldet weiterhin steigende Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Daun Das Gesundheitsamt in Daun hat am Freitag acht weitere bestätigte Neuinfektionen mit Coronvirus gemeldet. Hierbei handele es sich um drei neue Einzelfälle und in fünf Fällen um enge Kontaktpersonen zu bereits positiv getesteten Fällen.